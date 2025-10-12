پخش زنده
یک منطقه مرزی در استان قندهار افغانستان لحظاتی قبل هدف حملات هوایی ارتش پاکستان قرار گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، براساس گزارش رسانههای محلی افغانستان، شهرستان مرزی «اسپین بولدک» از توابع استان قندهار امروز هدف حملات هوایی ارتش پاکستان قرار گرفت.
پیش از این نیز رسانههای محلی افغانستان از حملات خمپارهای مرزبانان پاکستانی به مناطق مرزی استانهای پکتیا و پکتیکا خبر داده بودند.
این حملات پس از درگیریهای شدید شب گذشته مرزبانان افغان و پاکستانی در هفت استان مرزی افغانستان و پاکستان انجام شده است.