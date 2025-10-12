مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: واگذاری اراضی ملی و دولتی راهکاری برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانشیر سراج الدین گفت: با هدف آشنایی عموم مردم با اهداف و وظایف امور اراضی، بازدید از چند طرح واگذاری اراضی و حفظ کاربری در شهرستان کارون انجام شد.

وی ادامه داد: واگذاری اراضی ملی و دولتی به متقاضیان واجدالشرایط در چهارچوب قوانین و مقررات و جهت اجرای طرح‌های کشاورزی، تولیدی و صنعتی باعث بهره برداری بهینه از منابع طبیعی می‌شود.

سراج الدین افزود: اجرای طرح‌های تولیدی و صنعتی در این اراضی با درنظر گرفتن شرایط و نیاز منطقه باعث احیاء و اصلاح اراضی و استفاده بهینه از منابع طبیعی، جذب سرمایه، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی می‌شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهار داشت: در این تور رسانه‌ای از دو طرح وگذاری پرورش ماهی با مجموع ظرفیت تولید سالانه ۱۵۱ تن و اشتغالزایی ۲۸ نفر و دو طرح پرواربندی گوساله با ظرفیت تولید سالانه ۱۲ تن گوشت قرمز و اشتغالزایی ۱۵ نفر و در ادامه از طرح حفظ کاربری بسته بندی خرما با ظرفیت ۱۵۰۰ تن و ۸۸ نفر اشتغالزایی بازدید شد.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح‌ها ضمن ایجاد اشتغال باعث تامین بخشی از نیاز گوشت، شیر و آبزیان منطقه و استفاده بهینه و ارتقاء زنجیره تولید خرما می‌شود.