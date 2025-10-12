پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اعلام کرد: شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری با وجود محدودیتها به حداکثر ظرفیت تولید نفت خود دست یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابراهیم پیرامون، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در نشست پیشبینی پنجساله بهرهدهی چاههای شرکت آغاجاری با قدردانی از تلاشهای کارکنان این شرکت، بر ضرورت ارزیابی مجدد ذخایر نفتی و اصلاح برنامههای تولیدی تأکید و بیان کرد: دستیابی به حداکثر تولید در شرکت آغاجاری دستاورد بزرگی است.
وی همچنین راهاندازی توربوکمپرسور در تأسیسات گاز و گاز مایع را اقدامی مهم برای کاهش ۲۰ میلیون فوتمکعب گازسوزی دانست.
تحقق کامل برنامه تولید نفت آغاجاری در شش ماهه ابتدایی ۱۴۰۴
سید محسن دهبانپور، مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری در ادامه این نشست گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، با اقدامهای فنی و عملیاتی هدفمند و بهویژه بهرهگیری از دستگاه فرآورش سیار (MOS)، برنامه تولید نفت این شرکت فراتر از پیشبینیها و به مقدار ۱۰۰.۸ درصد محقق شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۵۸ عملیات تخصصی روی چاهها انجام و سبب افزایش روزانه تولید نفت به میزان ۳۱ هزار بشکه شده است.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری نفت و گاز آغاجاری تأکید کرد: با استفاده از دستگاههای فرآورش سیار ملکی و استیجاری و بهرهبرداری از پکیج تولید و تزریق نیتروژن، برای نخستین بار در مناطق نفتخیز جنوب بیش از ۳ میلیون و ۶۱۸ هزار بشکه نفت تولید و فرآورش شده است.
دهبانپور همچنین به اجرای طرحهای ایمنسازی، رفع نشت گاز بدون استفاده از دکل حفاری، راهاندازی حلقههای جدید چاه با تعمیرات پیشرفته و اصلاح خطوط جریانی اشاره کرد.