به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الله روزپیکر گفت: ماموران نیروی انتظامی شهرستان بهبهان پس از کشف کالای به ظن قاچاق از یک باب واحد مسکونی گزارش را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی افزود: پرونده قاچاق ۸ دستگاه ماینر مستعمل به ارزش یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال در شعبه بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی بهبهان رسیدگی شد.

روزپیکر اظهار داشت: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط کالای کشف شده به پرداخت یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.