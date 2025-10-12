متخلف متهم به سوء استفاده از کارت سوخت در قاینات به پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف، محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان قائنات گفت: پرونده فروش ۲۰۰ لیتر گازوئیل خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۷۹ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان قاینات رسیدگی شد.

خزائی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۱۵۸ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

خزائی گفت: شعبه همچنین بابت بهای مال از دست رفته، ۷۹ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال معادل میزان ارزش تخلف به جزای نقدی اضافه و در مجموع متخلف به پرداخت ۲۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی قائنات افزود: کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.