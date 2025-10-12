پخش زنده
اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع پدیده مه در برخی از مناطق استان هشدار نارنجی صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشههای هواشناسی از اواخر وقت فردا دوشنبه لغایت اواسط وقت روز سه شنبه (۲۲ مهرماه) احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در مناطق جنوبی استان و جادههای مواصلاتی آبادان به ماهشهر، ماهشهر به اهواز و ماهشهر به هندیجان پیش بینی میشود.
محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده توصیه میشود اقدامات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از حوادث احتمالی توسط مسئولان مربوطه انجام شود و شهروندان به ویژه رانندگان در جهت رعایت اصول ایمنی در هنگام تردد توجه نمایند.