به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی از اواخر وقت فردا دوشنبه لغایت اواسط وقت روز سه شنبه (۲۲ مهرماه) احتمال وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در مناطق جنوبی استان و جاده‌های مواصلاتی آبادان به ماهشهر، ماهشهر به اهواز و ماهشهر به هندیجان پیش بینی می‌شود.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده توصیه می‌شود اقدامات لازم جهت پیشگیری و جلوگیری از حوادث احتمالی توسط مسئولان مربوطه انجام شود و شهروندان به ویژه رانندگان در جهت رعایت اصول ایمنی در هنگام تردد توجه نمایند.