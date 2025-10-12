پخش زنده
در جلسهای با حضور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور راهکارهای کاهش تکالیف مالیاتی معادن خرد و رفع مشکلات فعالان اقتصادی برخوار، شاهینشهر و میمه بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دغدغه فعالان اقتصادی مطرح و راهبردهای نظام مالیاتی که دوره تحولی خود را دنبال میکند، بررسی و مطرح شد.
سید محمد سبحانیان افزود: از دیگر موارد این جلسه بررسی مسائل نیازمند اصلاح قوانین و همکاری نمایندگان مجلس بود تا تکالیف مودیان، بهویژه مودیان خرد، کاهش یابد و آنها بتوانند مالیات خود را بهصورت سادهتری پرداخت کنند.
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم برخوار و شاهینشهر و میمه نیز با اشاره به نقش خیریهها و مؤسسههای قرضالحسنه در خدماترسانی گفت: به دنبال این هستیم در قانونگذاری مجلس در اجرای قانون و آیین نامهها به طوری شفاف سازی کنیم.
در این نشست، حدود ۳۰ نفر از فعالان اقتصادی، مدیران شهرکها و مناطق صنعتی و اعضای اتاق اصناف مشکلات مالیاتی خود را مطرح کردند.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در این سفر از اداره امور دارایی و امور مالیاتی برخوار بازدید کرد.