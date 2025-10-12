پخش زنده
۳۰۱ مدرسه جدید و یک مرکز جامع توانبخشی و مداخله بهنگام در خراسان رضوی امروز در ارتباط ویدیو کنفرانسی رئیسجمهور افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی گفت: بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه در سطح کشور امروز با ارتباط ویدیو کنفرانسی رئیسجمهور افتتاح شد که از این تعداد، ۳۰۱ مدرسه معادل ۱۲ درصد مدارس جدید کشور در استان خراسان رضوی قرار دارد.
جاسم حسین پور گفت: ۳۰۱ مدرسه جدید با هزار و ۵۵۱ کلاس درس و مساحتی افزون بر ۱۵۵ هزار و ۴۴۸ متر مربع میزبان دانشآموزان در سال تحصیلی است.
وی افزود : مرکز جامع سنجش، آموزش، توانبخشی و مداخله بهنگام شادروان «حاج حسین زواریان کرمانی» نیز با زیربنای ۳۶۰ مترمربع و محوطهای به وسعت ۳۰۰ مترمربع در مشهد امروز به بهرهبرداری رسید.
حسین پور گفت: برای ساخت این مرکز در مجموع ۸۲ میلیارد ریال هزینه شده که از این میزان، ۷۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی و ۱۲ میلیارد ریال به همت خیران تامین مالی شده است.
مدیر کل نوسازی مدارس خراسان رضوی اظهار کرد: این مرکز با هدف شناسایی، مداخله و توانبخشی دانشآموزان دارای اختلالات یادگیری ساخته شده و از طرحهای شاخص «نهضت توسعه عدالت آموزشی» در استان خراسان رضوی به شمار میرود .
استان خراسان رضوی دارای بیش از یک و نیم میلیون دانشآموز است که معادل حدود ۹ درصد جمعیت دانشآموزی کشور را تشکیل میدهند.