به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست سبزوار گفت: این بهله «عقاب» که از ناحیه بال مصدوم شده بود، توسط یک نفر از شهروندان وظیفه شناس و دوستدار محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست سبزوار تحویل داده شد.

فربد هومن تصریح کرد: این پرنده برای مداوا به مرکز اداره حفاظت محیط زیست منتقل شد و مورد معاینه‌ بالینی و مداوا قرار گرفت و پس از تیمار و بهبود کامل دوباره در دامان طبیعت رها سازی شد.

وی گفت: مردم میتوانند در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه تخلفات زیست محیطی مراتب را به اولین پاسگاه محیط‌بانی، پاسگاه انتظامی و یا به شماره ۴۴۴۴۹۳۰۳ و سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست استان گزارش کنند.

دو منطقه حفاظت شده «شیراحمد» و «پروند» و همچنین مناطق شکارممنوع «ریوند» و «کمرقلعه» در محدوده شهرستان‌های سبزوار، داورزن و ششتمد در غرب خراسان رضوی قرار دارند.

سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد واقع است.