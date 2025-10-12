بر اساس فراخوان‌هایی که به شکلی گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، شهروندان سارایوو قرار است امروز تجمع بزرگی را در حمایت از مردم فلسطین برگزار کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو؛ این تجمع و راهپیمایی از ساعت ۱۳ به وقت محلی آغاز خواهد شد و شرکت‌کنندگان مسیری نسبتا طولانی را تا مرکز شهر طی خواهند کرد.

پلیس در همین رابطه برخی از محدودیت‌های ترافیکی را اعلام کرده است.

مردم بوسنی و هرزگوین از زمان عملیات غرورآفرین طوفان الاقصی بار‌ها و به انحای مختلف حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام و از جنایات رژیم صهیونیستی در نسل‌کشی مردم غزه ابراز انزجار کرده‌اند.