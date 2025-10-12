پخش زنده
امروز: -
مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به کاهش ۸ درصدی جمعیت جوان کشور گفت: نرخ باروری در ایران به حدود ۱.۶ فرزند برای هر زن رسیده است، در حالی که نرخ جایگزینی جمعیت ۲.۲ فرزند است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، بهمن عبدی مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان ،با حضور در برنامه روی خط شبکه خبر، درباره آخرین وضعیت جمعیتی کشور، جمعیت را از مؤلفههای اصلی قدرت ملی دانست و گفت: «جمعیت روح هر سرزمین است و ترکیب سنی آن نقش مستقیمی در پویایی، توسعه و اقتدار ملی دارد.»
وی افزود: بر اساس آخرین آمار، حدود ۶۷ درصد جمعیت کشور در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال قرار دارند که جمعیت فعال محسوب میشوند، در حالی که جمعیت زیر ۱۵ سال و بالای ۶۵ سال روندی کاهشی و افزایشی را بهصورت همزمان تجربه میکنند.
عبدی با اشاره به کاهش نرخ باروری در کشور گفت: «میانگین نرخ باروری در ایران در حال حاضر ۱.۶ فرزند برای هر زن است، در حالی که نرخ جایگزینی جمعیت برای حفظ رشد صفر باید ۲.۲ فرزند باشد. این عدد در کشورهای کمتر توسعهیافته حتی به ۳.۵ فرزند هم میرسد.»
وی با بیان اینکه پایینترین نرخ باروری جهان مربوط به کرهجنوبی با ۰.۸۴ فرزند است، افزود: «رابطه مستقیمی میان توسعه، شهرنشینی، تحصیلات زنان و کاهش فرزندآوری وجود دارد. در جوامع توسعهیافته هزینههای مادی و فرهنگی فرزندآوری افزایش یافته و فرزندآوری به یک انتخاب آگاهانه تبدیل شده است.»
مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان درباره دلایل کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران توضیح داد:«افزایش سن ازدواج، بالا رفتن آمار طلاق، اشتغال زنان، گسترش شهرنشینی و تبدیل فرزندآوری از یک امر طبیعی به یک انتخاب اجتماعی از مهمترین دلایل کاهش نرخ موالید در کشور است.»
عبدی با اشاره به اینکه میانگین سن ازدواج دختران در تهران به ۲۷ سال رسیده است، گفت:«افزایش سن ازدواج بهصورت مستقیم بر کاهش فرصتهای فرزندآوری اثر دارد. در برخی استانها مانند سیستان و بلوچستان نرخ باروری همچنان بالاست، اما در استانهایی نظیر گیلان و زنجان پیشبینی میشود در ۱۰ سال آینده نرخ رشد جمعیت منفی شود.»
وی ادامه داد: «قانون جوانی جمعیت، قانونی جامع و چندبُعدی است اما اجرای کامل آن نیازمند همکاری همه دستگاههاست. بر اساس بررسیها تاکنون حدود ۴۰ درصد از تکالیف این قانون اجرایی شده است و باید برای تحقق کامل آن گامهای جدیتری برداشته شود.»
عبدی با تأکید بر اینکه موضوع جمعیت صرفاً با دستور و بخشنامه حل نمیشود، افزود: «خانوادهها تصمیمگیر اصلی در فرزندآوری هستند و برای تقویت این روند باید باورها، زیرساختهای رفاهی، آموزشی و فرهنگی در جامعه بهبود یابد.»
وی همچنین از اجرای سیاستهای حمایتی دولت در این زمینه خبر داد و گفت: «بر اساس قانون جدید ابلاغشده از سوی رئیسجمهور، از سال ۱۴۰۵ به زنان باردار ماهانه دو میلیون تومان کمک نقدی پرداخت خواهد شد. در کنار آن، حمایت از مرخصی زایمان و تسهیلات ویژه زنان متأهل در دستگاههای دولتی نیز ادامه دارد.»
مدیرکل دفتر توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اقدامات این وزارتخانه برای ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده گفت: «در سال گذشته بیش از ۲۰۰ هزار کارگاه آموزشی در زمینه ازدواج و تحکیم خانواده برگزار شده است تا زمینه ذهنی و فرهنگی ازدواج در سن مناسب در جامعه تقویت شود.»
وی در پایان با هشدار نسبت به روند رو به رشد جمعیت سالمند در کشور تصریح کرد: «بر اساس پیشبینیها، تا سال ۱۴۱۳ شاخص پیری در ایران از ۱۰ به ۱۴ درصد افزایش مییابد، به این معنا که طی ده سال آینده حدود ۴۰ درصد رشد در جمعیت سالمند خواهیم داشت. این مسئله نیازمند برنامهریزی جدی برای ایجاد زیرساختهای آموزشی، درمانی و فرهنگی است.»