به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر زهرا محمدی‌لندی با بیان اینکه بیمارستان شهدای ایذه با برخورداری از بخش‌های مختلف از جمله اورژانس، درمانگاه‌های عمومی و تخصصی، آزمایشگاه، رادیولوژی، سونوگرافی، سی‌تی‌اسکن، فوریت‌های پیش‌بیمارستانی و اعزام، اتاق عمل و بخش‌های بستری، به مردم خدمات ارائه می‌دهد، گفت: در نیمه نخست امسال بیش از ۱۹۰ هزار بیمار به این بیمارستان مراجعه کردند.

وی افزود: همچنین در این مدت بیش از دو هزار و ۲۰۰ عمل جراحی در این بیمارستان انجام شده است.

دکتر محمدی‌لندی اظهار داشت: با وجود حجم بالای مراجعات، تیم مدیریتی بیمارستان با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها، ارائه خدمات درمانی مطلوب به بیماران را در اولویت خود قرار داده است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان ایذه تصریح کرد: افزایش جمعیت زیر پوشش، توسعه خدمات تخصصی و مراجعه بیماران از شهرستان‌های مجاور به ایذه به دلیل وجود تنها بیمارستان دولتی در منطقه، از مهم‌ترین دلایل افزایش آمار مراجعه‌کنندگان بوده است.

وی با قدردانی از پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان شهدای ایذه، از مردم خواست برای دریافت خدمات معمول و غیر اورژانسی، به مراکز جامع سلامت و درمانگاه‌های سطح شهر مراجعه کنند تا امکان تمرکز بیشتر بر بیماران اورژانسی و بستری در بیمارستان فراهم شود.