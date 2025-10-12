بازدید معلولان و توان یابان گیلان به همراه خانواده‌هایشان، از موزه‌ها و اماکن تاریخی استان در روز ۲۳ مهر روز جهانی عصای سفید رایگان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: ۲۳ مهرماه روز عصای سفید، همه معلولان و توان‌یابان گیلانی که کارت شناسایی معلولیت دارند می‌توانند به همراه خانواده هایشان، به صورت رایگان از موزه‌ها و اماکن تاریخی تحت پوشش این اداره کل بازدید کنند.

یوسف سلمان خواه هدف از این اقدام را تکریم معلولان و توان‌یابان گیلان و ایجاد فرصتی برابر برای بهره‌مندی این قشر جامعه برای دیدار از گنجینه‌های تاریخی و فرهنگی استان عنوان کرد.

وی گفت: ۲۳ مهر موزه رشت، موزه میراث روستایی گیلان، عمارت محتشم در باغ محتشم رشت، خانه میرزا کوچک جنگلی و دیگر موزه‌ها و بنا‌های تاریخی تحت مدیریت این اداره‌کل، آماده میزبانی از معلولان و توان یابان گیلانی است.