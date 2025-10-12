آئین معارفه حجت‌الاسلام «علیزاده» مدیر جدید و تکریم حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی فاضل، مدیر پیشین حوزه‌های علمیه خواهران، دوشنبه ۲۱ مهر با حضور شخصیت‌های حوزوی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، آیین تکریم و معارفه مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با حضور اعضای شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، علما، اصحاب رسانه و کارکنان مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار می‌شود.

در این مراسم با تقدیر و تشکر از زحمات چهارساله حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی فاضل، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی علیزاده به عنوان مدیر جدید حوزه‌های علمیه خواهران معارفه خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیزاده هم اکنون عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و رئیس قطب اخلاق، خانواده و سبک زندگی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم است.

آیین تکریم و معارفه مدیر حوزه‌های علمیه خواهران، دوشنبه ۲۱ مهر ساعت ۹ صبح در سالن آیت الله شرعی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار خواهد شد.