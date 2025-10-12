به مناسبت هشتادمین سالگرد تاسیس سازمان کشاورزی و خواربار جهانی، محصولات کشاورزی و مواد غذایی بیش از ۱۴۰ کشور جهان در نمایشگاه «از دانه تا غذا"» در رم به نمایش گذاشته شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با هشتادمین سالگرد تاسیس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ برابر با ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ مراسم، همایش‌ها و جشنواره‌هایی در نقاط مختلف جهان برگزار می‌شود که جامع‌ترین آنها جشنواره و نمایشگاه "از دانه تا غذا" با مشارکت نهاد‌ها و شرکت‌های بخش غذایی و کشاورزی بیش از ۱۴۰ کشور در شهر رم ایتالیاست.

در این نمایشگاه صدها غرفه‌دار از سراسر جهان به معرفی توانمندی ها، محصولات و خدمات مرتبط با صنایع و فعالیت های کشاورزی و تولید غذا در بخش های مختلف زنجیره‌های ارزش محصولات کشاورزی، باغبانی، دامداری، جنگلداری و شیلات پرداخته اند اما به نظر می رسد جذاب ترین بخش آن برای عموم مردم، نمایشگاه غذاهای جهانی است که در غرفه های متنوع آن، بازدیدکنندگان می توانند طعم میوه ها، خوراکی ها و غذاهایی از سراسر جهان را بچشند.

در نمایشگاه از دانه تا غذا که فائو آن را به عنوان بخشی از پنجمین دوره مجمع جهانی غذا و نقطه عطفی در هشتادمین سالگرد تأسیسش قلمداد کرده، صدها محصول و محتوا؛ از ابتدایی ترین و ساده ترین روش های کشت گرفته تا جدیدترین نوآوری ها و فناوری های مرتبط با کشاورزی و تولید غذا عرضه شده است اما یکی از ابعاد جالب و تامل برانگیز این نمایشگاه، تلاش برای آینده نگری و نگاهی دقیق به چگونگی ادامه نوآوری‌ها و فناوری های عرصه غذاست.

آینده غذاها یا غذاهای آینده بشر و همچنین پیش بینی مراحل و روند تغییر در سیستم‌های جهانی کشاورزی و مواد غذایی، به ویژه روش های تولید موضوعی است که اندیشیدن به آن برای ما نیز ضروری است.

یکی دیگر از بخش های جذاب نمایشگاه از دانه تا غذا، حضور سرآشپز مشهور ایتالیایی؛ مکس ماریولا و غرفه آشپزی اوست که از سال ها پیش به دلیل تاکید و ترویج آشپزی با استفاده از محصولات بومی و فصلی مورد توجه فائو قرار گرفته و در این نمایشگاه نیز، چهره درخشان بخش غذاهای جهانی بود.

در بخش غذاهای جهانی، سرآشپزان مشهور دیگری نیز از کشورهای مختلف حضور دارند که بسته به عطر و رنگ غذاهایی که طبخ می کنند، بازدیدکنندگان را جذب می کنند.

در این بخش از نمایشگاه، دیدن اقلام خوراکی مانند ­زولبیا و بامیه و شاخه نبات در ظروف میناکاری یا سفره قلمکار، هرچند در غرفه های شرکت هایی از کشورهای دیگر عرضه شده اند، برای بازدیدکننده ایرانی جالب است.

بخش های مربوط به ماکت سیلوها یا سردخانه های جدید، پهپادهای کشاورزی، سیستم‌های ماهواره‌ای، گلخانه های هیدروپونیک و سگ‌های آموزش‌دیده برای تشخیص آفت ها و بیماری‌های گیاهی از دیگر بخش های جذاب این نمایشگاه هستند که در این بخش نیز یکی از نکات جالب توجه، تولید زعفران به روش هیدروپونیک توسط یک شرکت غیر ایرانی، با مشاوره یک متخصص ایرانی ایرانی است.



در آستانه روز جهانی غذا و به مناسبت هشتادمین سالگرد تاسیس فائو، آئین ها و برنامه های دیگری در نقاط دیگر جهان برگزار می شود و در ایران، همایش روز جهانی زنان روستایی و عشایری در روز ۲۲ مهرماه برپا خواهد شد. در این همایش علاوه بر معرفی و قدردانی از کارآفرینان و چهره های برتر فعالیت های بانوان روستایی و عشایر، جدیدترین دستاورد‌های زنان روستایی و عشایری و توانمندی‌های آنان در حوزه امنیت غذایی معرفی می شود.

همچنین قرار است سومین رویداد اهدای نشان فایو (F.A.U) یکی از بخش‌های سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد در مجتمع نهاد ریاست جمهوری با حضور مسئولان دولتی و فعالان صنعت غذا و رستوران داران برگزار شود.