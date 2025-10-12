پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، رئیس پاسگاه انتظامی میانکوه گفت: با هوشیاری و اقدام بهموقع نیروهای انتظامی پاسگاه میانکوه و همکاری بسیجیان پایگاه مقاومت منتظرانالمهدی (عج)، دو سارق احشام در عملیات مشترک پلیس و بسیج در منطقه منشاد دستگیر شدند و دامهای سرقتی از آنان کشف و ضبط شد.
سروان طباطبایی افزود: این عملیات پس از دریافت گزارشهایی مبنی بر وقوع سرقتهای برنامهریزیشده در روستاهای اطراف منشاد، با ایجاد پست ایست و بازرسی غافلگیرانه در مسیر ارتباطی این منطقه به اجرا درآمد.
وی ادامه داد: مأموران هنگام کنترل خودروهای عبوری، به یک خودروی مشکوک برخورد کردند و پس از بازرسی، موفق به دستگیری دو متهم و کشف تعدادی گوسفند سرقتی از داخل آن شدند.
رئیس پاسگاه انتظامی میانکوه گفت: با توجه به کاهش جمعیت در روستاها در ایام کاری و خلوت شدن مناطق اطراف، احتمال وقوع سرقتها افزایش مییابد؛ از این رو ضروری است دامداران و روستاییان نسبت به تقویت تجهیزات امنیتی خود اقدام کنند.»
وی افزود: «نصب دوربین مداربسته، استفاده از قفلهای ایمن و دزدگیر در اماکن دامی از مهمترین راهکارهای پیشگیرانه است و مردم باید در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، بلافاصله از طریق شماره ۱۱۰ موضوع را به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در سریعترین زمان ممکن انجام شود.»