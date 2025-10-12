پخش زنده
رئیس هیات فوتبال استان اردبیل گفت: مراسم تجلیل از محمود بایرامی اسطوره فوتبال استان اردبیل پنچشنبه ۲۴ مهرماه با حضور مسئولین در تالار وزنه برداری شهدای مدافع حرم اردبیل برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل صمد نوتاش گفت: محمود بایرامی یکی از بازیکنان ارزشمند و برجسته اردبیل پیشتر در تیمهای ماشین سازی تبریز و چوکای انزلی زیر نظر مربیان شاخص ایران مرحوم ناصر حجازی و غفور جهانی در سطح اول فوتبال کشور حضور داشته است.
وی گفت: این مراسم به همت گروه پیشکسوتان اتحاد ۸ اردبیل و با همکاری اداره کل و هیات فوتبال استان و اداره ورزش شهرستان سرعین و تالار قصر سفید و تیم پیشکسوتان همای اردبیل برگزار میشود.
رئیس هیات فوتبال استان اردبیل، قدردانی و ارج نهادن به پیشکسوتان فوتبال را یکی از رویکردهای اساسی هیات فوتبال استان عنوان کرد و گفت: در این راستا برنامههای مختلفی برگزار شده و میشود.
رئیس هیات فوتبال استان اردبیل گفت: مراسم تجلیل از محمود بایرامی اسطوره فوتبال استان اردبیل ساعت ۲۰ روز پنچشنبه ۲۴ مهر ماه با حضور مسئولین، پیشکسوتان فوتبال اردبیل و پیشکسوتان فوتبال باشگاههای تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز در تالار وزنه برداری شهدای مدافع حرم اردبیل برگزار میشود.