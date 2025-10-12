پخش زنده
رئیس اداره راه و شهرسازی سوسنگرد از رفع تصرف فوری ۸۰۰ متر مربع از اراضی ملی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین شریفی با اشاره به انجام یک مورد رفع تصرف در سوسنگرد، گفت: این رفع تصرف اراضی ملی و دولتی در شهرستان با درایت نیروهای یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان انجام و این اراضی به بیت المال بازگردانده شد.
وی مساحت اراضی رفع تصرف شده را بیش از ۸۰۰ مترمربع اعلام کرد و افزود: ارزش این اراضی بیش از ۶۴ میلیارد ریال است که با هوشیاری و اقدامات به موقع رفع تصرف شد.
شریفی تصریح کرد: با تلاش و همت کارکنان یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی خوزستان و پشتیبانی عوامل انتظامی در شهرستان این میزان رفع تصرف در سطح شهرستان سوسنگرد اجرا شد و اقدامات لازم به عمل آمد.
رئیس اداره راه و شهرسازی سوسنگرد میگوید: عوامل یگان حفاظت اراضی اداره راه و شهرسازی سوسنگرد با قاطعیت تمام، مقابل افراد سودجو و فرصتطلب ایستاده و دست متجاوزان به اموال عمومی و بیتالمال را کوتاه میکنند و همچنین به صورت مستمر و شبانهروزی، تحرکات احتمالی در اراضی دولتی و ملی استان را رصد کرده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موضوع را مورد بررسی و پیگرد قضایی قرار میدهد.
وی از همکاری مقام قضایی و همراهی مقامات انتظامی استان در مبارزه با زمین خواری و حفظ حقوق بیت المال قدردانی کرد و از شهروندان خواست تا مشاهدات خود را از موارد زمین خواری به شماره پیامکی ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ اعلام کنند.