به گزاش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر محمد ماندگاری افزود:با تلاش تیم کاشت حلزون یزد، تاکنون بیش از ۱۰۰ کودک با توانبخشی بعد از عمل کاشت، به شنوایی و گفتار مناسب رسیده‌اند.

ماندگاری گفت : بخش کاشت حلزون، در بیمارستان شهید دکتر رهنمون مستقر و شامل اتاق‌های شنوایی سنجی، الکتروفیزیولوژی (برای بررسی شنوایی و تست‌های شنوایی)، گفتاردرمانی، فیتینگ و بستری (جهت کودکانی که بعد ار کاشت نیاز به تنظیمات دستگاه و گفتار درمانی دارند) می‌باشد.

وی اظهار داشت: کاشت حلزون دو طیف از بیماران را شامل می‌شود. یکسری کودکانی که در غربالگری اولیه بدو تولد، ناشنوا تشخیص داده می‌شوند و بعد از یکسالگی کودک، کاندید کاشت می‌شود. گروه دیگر هم کودکانی هستند که به گفتار آمده‌اند، اما به علتی شنوایی خود را از دست داده‌اند. در این بیماران، مسئله گفتار درمانی قبل از عمل مطرح نیست و بیمار تحت کاشت قرار می‌گیرد.

دکتر ماندگاری خاطر نشان کرد: بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ جلسه گفتار درمانی پس از عمل نیاز است که به میزان گفتار و پیشرفت کودک بستگی دارد و بعد از یکسال به طور کامل شنوایی بسیار قابل قبولی برای کودک ایجاد می‌شود. حتی بسته به سن، کودک می‌تواند با تلفن صحبت کند و درک گفتاری داشته باشد.

وی تصریح کرد:خوشبختانه با پوشش وزارت بهداشت در امر کاشت، کلیه اقدامات جراحی و بعد از جراحی (گفتار درمانی، تربیت شنوایی و سایر امور) به شرطی که بیمار، طبق تشخیص کمیسیون پزشکی واجد شرایط کاشت باشد، رایگان است.

این فوق تخصص جراحی گوش و کاشت حلزون ادامه داد: تیم کاشت حلزون شامل جراح کاشت حلزون، گفتاردرمان و شنوایی سنج است و عمل جراحی کاشت حلزون با یک برش تقریبا به طول دو سانتیمتر در پشت لاله گوش انجام می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد: با توجه به تست‌های غربالگری و اقداماتی که انجام می‌شود، در آینده‌ای نه چندان دور، کودکی ناشنوا نباشد و از شنوایی و گفتار مناسب بهره‌مند باشد.

مرکز کاشت حلزون یزد از سال ۱۴۰۲ فعالیت خود را آغاز کرده است.