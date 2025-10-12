مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: در سال تحصیلی جدید، ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز و آماده سازی مدارس استان اختصاص داده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رشیدی افزود: شاداب‌سازی ۳۰۰ واحد آموزشی در قالب طرح هجرت از سوی بسیج سازندگی و بسیج دانش‌آموزی، توسعه و تجهیز مدارس بویژه مدارس شبانه‌روزی، خرید وسایل آموزشی، کمک آموزشی و کارگاهی با اولویت مناطق محروم از جمله مواردی بود که اعتبار برای ان‌ها در نظر گرفته شد.

وی تاکید کرد: ساخت یک هزار و ۱۳۵ کلاس درس از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شده که تا پایان مهر امسال ۴۳۰ کلاس درس به فضا‌های آموزشی موجود اضافه خواهد شد.

در سال تحصیلی جدید نزدیک به ۲۵۶ هزار نفر دانش‌آموز در ۲ هزار و ۵۴۱ آموزشگاه استان مشغول به تحصیل هستند.