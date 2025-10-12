به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند با اشاره به بررسی‌های کارشناسی درباره معدن بوکسیت تاش گفت: گزارش‌های دریافت‌شده از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست، در برخی موارد نتایج متفاوت و حتی متناقضی را نشان می‌دهد و در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری شتاب‌زده به صلاح نیست و باید با تکیه بر داده‌های علمی و نظر نهادهای تخصصی عمل کرد.

وی تأکید کرد: تا پیش از دستیابی به جمع‌بندی نهایی و مستند در سطح ملی، هرگونه فعالیت اجرایی در معدن تاش متوقف خواهد ماند.

استاندار سمنان با بیان اینکه توقف فعلی به‌منزله تعلیق توسعه نیست،گفت : این تصمیم در هماهنگی کامل با نهادهای ذی‌ربط اتخاذ شده و تا زمان اعلام نظر نهایی مراجع ملی تداوم دارد و این توقف اقدامی مسئولانه برای صیانت از محیط زیست، حفظ سرمایه‌های طبیعی و اعتماد عمومی است.

معدن بوکسیت تاش در دامنه کوه شاهوار قرار دارد و فعالیت آن نگرانی مردم، دوستداران طبیعت و مسئولان را نسبت به تخریب محیط زیست برانگیخته است. فعالیت‌های اکتشافی در این کوه از سال ۱۳۹۰ برای استخراج ماده معدنی بوکسیت آغاز شد و طی چند سال گذشته به دلایل زیست محیطی تعطیل بوده است.

قله شاهوار در مرز استان سمنان با گلستان، سه هزارو ۹۴۵ متر از سطح دریا ارتفاع داشته و در شمال غربی شهرستان شاهرود یکی از جاذبه‌های طبیعی منطقه است. این قله، بلندترین کوه استان سمنان و بیست و چهارمین قله مرتفع ایران نیز به شمار می‌رود.

شاهوار پوشش گیاهی گوناگون مانند درختچه‌های گون و زرشک و برخی درختان دیگر دارد و گونه‌های جانوری از جمله بز، کل، میش، قوچ، خرس و پرندگانی همچون کبک و عقاب در آن زندگی می‌کنند. کوه شاهوار یکی از منابع آب‌های سطحی منطقه است که از طریق رودخانه پیرمیشی به پایین دست منتقل می‌شود.

بوکسیت یک سنگ رسوبی با مقادیر به نسبت بالای آلومینیوم است که پس از فرآوری از آن، آلومینیوم به دست می‌ آورند.