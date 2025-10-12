به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جلیل احمدی در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل فنی و حرفه‌ای استان گفت: طرح همنوا برای هم افزایی بین وزارت آموزش و پرورش، بخش خصوصی و استفاده بهینه از زیرساخت‌های موجود در کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: با شناسایی ظرفیت‌های فنی و حرفه‌ای ۱۳۵ هزار شغل ایجاد شده است؛ وزارت آموزش و پرورش برای اجرای برنامه هفتم پیشرفت توسعه باید تعداد دانش آموزان حوزه مهارتی را از ۴۰ درصد به ۵۰ درصد برساند.

معاون اموزشی سازمان فنی و حرفه‌ای کشور گفت: طرح کار آفر هم دیگر طرحی است که از امسال اجرای آن آغاز شده است.

احمدی افزود: در این طرح افراد با نحوه فروش و آموزش کسب و کار آشنا می‌شوند.

وی گفت: این طرح هم اکنون در ۶۰ شهرستان کشور آغاز شده است.