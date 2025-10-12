پایگاه استعدادیابی و قهرمان پروری ورزش‌های آبی غرب کشور، به مناسبت هفته تربیت بدنی در استخر کوثر افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در مراسم افتتاح این پایگاه گفت: استخر کوثر کوی مدنی همدان از طریق ماده ۲۷ و سرمایه گذاری ۱۱ میلیارد تومانی بخش خصوصی بازسازی شد.

علی حقیقی با اشاره به اینکه بهره برداری از این استخر به مدت ۷ سال و نیم در اختیار سرمایه گذار خواهد بود، افزود: فدراسیون شنا هم این استخر را به عنوان پایگاه استعدادیابی و قهرمان پروری ورزش‌های آبی غرب کشور معرفی کرد.

او همچنین با اشاره به اینکه استخر الوند هم بازسازی شده و در هفته تربیت بدنی به بهره برداری می‌رسد، گفت: همدان در چند روز آینده میزبان رشته تیراندازی با کمان المپیاد استعداد‌های برتر دختران و پسران کشور خواهد بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان، از پرداخت ۳۳ میلیارد تومان تسهیلات به همه باشگاه‌ها و سمن‌ها و ۴۴ میلیارد تومان به هیئت‌های استان در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

حامد جلیلوند، رئیس هیئت شنای استان همدان هم، با اشاره به اینکه استخر کوثر کوی مدنی در ۷ ماه به یکی از استانداردترین استخر‌های کشور تبدیل شد، گفت: این طرح می‌تواند الگوی بازسازی اماکن ورزشی در سراسر کشور باشد.