بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۵۰۷ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۹۶۰ کیلووات ساعت برق و ثبت مجموع ارزشی معادل هزار و ۹۳ میلیارد و ۶۹ میلیون ریال طی روز نوزدهم مهر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات انرژی اعلام کرد: ۵۰۰ میلیون و ۳۲۸ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس، طی این روز در تابلو مشتقه برق بورس انرژی ایران به شکل سلف دادوستد شد؛ این معامله به ثبت مجموع ارزشی معادل ۷۲۹ میلیارد ریال انجامید.

این در حالی بود که تابلو مشتقه برق سبز نیز در این روز میزبان معامله ۶:میلیون و ۸۴۶ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف بود.