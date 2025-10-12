پخش زنده
شورای تامین چهارمحال و بختیاری از سبزپوشان نیروی انتظامی قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار در این مراسم امنیت موجود در استان در حوزههای مختلف را شایسته تقدیر دانست وگفت: کاهش جرایم و افزایش کشفیات مواد مخدر در استان حکایت از اقتدار نیروی انتظامی در حوزههای مختلف بویژه کاهش جرایم و ناکام ماندن سوداگران مرگ است.
رییس کل دادگستری استان هم اقتدار پلیس در جلوگیری از وقوع جرایم و برخورد به موقع را ستودنی دانست.
دادستان کل دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی هم تلاش سبز پوشان نیروی انتظامی استان در حوزههای مبارزه با اخلالگران امنیت عمومی در فضای مجازی، در کاهش جرایم سایبری استان، همچنین شناسایی باندهای تهیه توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی موفق عنوان کرد.
فرمانده انتظامی استان نیز با اشاره به حضور ۱۴ ماهه خود در فرماندهی انتظامی استان، همراهی واعتماد مردم همچنین تخصص وتلاش همکارانش در نیروی انتظامی استان را مهمترین مولفه در موفقیت این نیرو در حوزههای مختلف در کشور دانست.