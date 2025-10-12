به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فلوشیپ جراحی سرطان‌های سیستم ادراری گفت: پس از کسب مجوز پذیرش بیماران بین المللی IPD، نخستین بیمار که آقایی ۶۲ ساله اهل شهر بغداد کشور عراق بود با تشخیص توده پیشرفته مثانه به این مرکز مراجعه کرد.

دکتر امیرحمزه روشن افزود: این بیمار تحت عمل جراحی خارج سازی مثانه (سیستکتومی) و بازسازی نوین مثانه یا ایلئال کاندوئید در این مرکز درمانی قرار گرفت.

وی بیان کرد: عمل جراحی با موفقیت انجام و بیمار در شرایط پایدار و حال عمومی مطلوب به بخش بستری منتقل شد و هم اکنون تحت نظر قرار دارد.

