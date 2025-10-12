پخش زنده
جزایری گفت: طرح پلیاتیلن سنگین گچساران نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به بهره برداری می رسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل طرح پلیاتیلن سنگین گچساران پیشرفت کاری این طرح را ۵۰ درصد اعلام کرد و گفت: با توجه به روند پیشرفت کار پیش بینی میشود طرح پلیاتیلن سنگین گچساران نیمه دوم ۱۴۰۵ راهاندازی شود.
سید محمد حسین جزایری با اشاره به سرمایه گذاری طرح پلیاتیلن سنگین گچساران افزود: سرمایهگذاری ارزی انجام شده در این طرح از ۱۹.۳ میلیون یورو و ریالی آن نیز ۵ هزار و ۴۰۰میلیارد تومان است.
جزایری ادامه داد: با برنامهریزیهای انجام شده از سوی شرکت صنایع پلیمر گچساران و هلدینگ خلیجفارس، پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۵ میلیون یورو و همچنین ۶ هزار ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر به طرح پلیاتیلن سنگین گچساران اختصاص داده شود
وی آمار اشتغال این طرح را بیش از ۸۰۰ نفر اعلام کرد و گفت: از مجموع این تعداد اشتغال در طرح لیاتیلن سنگین گچساران ۹۰ درصد نیروهای بومی استان بوده است.