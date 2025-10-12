به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس پلیس راهور خراسان رضوی گفت: این دوحادثه روز گذشته در در خیابان بابانظر ۵۴ در مشهد و شهر گلبهار در تصادف عابر با خودروی سواری رخ داد.

سرهنگ هادی امیدوار به اعمال محدودیت ترافیکی در محدوده میدان سپاد مشهد اشاره کرد و گفت: به دلیل ساخت مسیر چپ‌گرد در محدوده میدان سپاد، مسیر کنار گذر بلوار توس به میدان سپاد مسدود شده و با محدودیت ترافیکی همراه است از طرفی برای مدیریت ترافیک، ورودی بلوار خیام به میدان سپاد نیز به صورت مقطعی باز و بسته می‌شود.

حدود ۶۰ درصد تلفات رانندگی در مشهد مربوط به عابران پیاده، ۱۵ تا ۲۰ درصد مربوط به سرنشین موتورسیکلت‌ها و بقیه مربوط به سایر کاربران ترافیک در این کلانشهر است.

همچنین روزانه حدود یک میلیون خودرو در کلانشهر چهار میلیون نفری مشهد تردد دارند