ساخت فیلم زندگینامه شهید حاج قاسم در روستای هیو
فیلم سینمایی زندگینامه شهید حاج قاسم در روستای هیو ساوجبلاغ ساخته می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
،فیلم سینمایی زندگینامه شهید حاج قاسم برگرفته از کتاب باران است که به تهیه کنندگی آقای مهدی مطهر و کارگردانی آقای محمد اسفندیاری در روستای هیو در حال ساخت است.
ساخت این فیلم با مشارکت بنیاد مکتب حاج قاسم و با هماهنگی و دریافت مجوز از اوقاف و امور خیریه، محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز در حال انجام است و قرار است در جشنواره فجر امسال اکران شود.