به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ،فیلم سینمایی زندگینامه شهید حاج قاسم برگرفته از کتاب باران است که به تهیه کنندگی آقای مهدی مطهر و کارگردانی آقای محمد اسفندیاری در روستای هیو در حال ساخت است.

ساخت این فیلم با مشارکت بنیاد مکتب حاج قاسم و با هماهنگی و دریافت مجوز از اوقاف و امور خیریه، محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز در حال انجام است و قرار است در جشنواره فجر امسال اکران شود.