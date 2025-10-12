

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین «عباس محمدحسنی» رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراسم تکریم و معارفه رؤسای قدیم و جدید مرکز آموزش عقیدتی سیاسی ارتش، با اشاره به پیروزی مردم غزه در مقابل رژیم صهیونیستی اظهار داشت: این پیروزی یکی دیگر از مصادیق پیروزی خون بر شمشیر است.

حجت‌الاسلام محمدحسنی در ادامه به مسأله چگونگی پویایی سازمان‌ها پرداخت و تصریح کرد: با اتکا به قانون آنتروپی (بی‌نظمی و آشفتگی) و در نظرگیری وجه مثبت و منفی، سازمان‌هایی بالنده و مانا خواهند بود که دارای آنتروپی منفی باشند، به این معنا که بتوانند مانع بروز بی‌نظمی در خود شده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود عامل افزایش پویایی در جهت بالندی حرکت کنند. انقلاب اسلامی ایران نیز از آن جهت که دارای انعطاف‌پذیری بالاست، مرگ در او راه نداشته و همواره زنده و بالنده خواهد ماند.

وی با بیان اینکه رابطه لفظ و معنی همواره در آنتروپی مثبت و منفی وجود دارد، گفت: در مدیریت آنتروپی مثبت، همیشه نتیجه منفی است؛ چرا که میل سازمان به بی‌نظمی افزایش پیدا می‌کند. سازمانی ماناست که موانع پیشرفت خویش را کنار بزند. طبق آیه شریفه سوره والعصر که می‌فرماید «إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِی خُسْرٍ»، اگر انسان نیز به آنتروپی مثبت مبتلا شود، دچار خسران خواهد شد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش درباره راه‌های جلوگیری از بروز آنتروپی مثبت در سازمان‌ها نیز بیان کرد: توانمندسازی کارکنان و غنی‌سازی شخصیتی آنان در حوزه‌های مختلف، از جمله راه‌های جلوگیری از ایجاد آنتروپی مثبت در سازمان و افزایش ظرفیت کارکنان در حوزه‌های مختلف اعتقادی، اخلاقی و رفتاری است. کتاب الگوی مدیریت از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز از جمله کتاب‌هایی است که به این مسأله پرداخته و خواندن آن را به همگان توصیه می‌کنم.

حجت‌الاسلام محمدحسنی در ادامه به عوامل اثرگذار در رشد مرکز عالی آموزش عقیدتی سیاسی ارتش اشاره و خاطرنشان کرد: کاربردی‌بودن متون درسی، برخورداری اساتید از توانمندی لازم در حوزه‌های دانش و نگرش، ایجاد کاربست لازم بین قابل و فاعل و همچنین نظارت راهبردی و همه‌جانبه مسئولان مرکز بر فعالیت‌های مجموعه، چهار عامل تأثیرگذار در مرکز آموزش عقیدتی سیاسی ارتش است.

وی در پایان با بیان اینکه در مرکز آموزش عالی عقیدتی سیاسی ارتش یک حق و یک تکلیف وجود دارد و آن فعل و عدم فعل است و اگر فردی باتوجه به وظایف واگذارشده، باعث تضییع حقی شود، مرتکب نقض حق الهی و حق الناس شده است، گفت: خوشبختانه و باتوجه به ظرفیت‌های موجود، مرکز آموزش عالی عقیدتی سیاسی ارتش، با تلاشی مضاعف به سوی قله‌های پیشرفت در حرکت است.

همچنین در خاتمه این مراسم، از تلاش‌های حجت‌الاسلام مطهری‌نژاد تقدیر و حجت‌الاسلام سید جانمراد موسوی، به عنوان رئیس جدید مرکز آموزش عالی عقیدتی سیاسی ارتش منصوب شد.