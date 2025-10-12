فرمانده انتظامی استان یزد از دستگیری محکوم متواری که با جعل سند اقدام به فروش زمین دولتی به ارزش هزار میلیارد ریال کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی رسیدگی به پرونده‌های محکومان متواری، مشخص شد فردی حدودا ۵۰ ساله به اتهام جعل اسناد و فروش زمین دولتی فراری بوده و تحت تعقیب قرار دارد.

وی افزود: با بررسی بیشتر پرونده، مشخص شد که محکوم فراری، یک قطعه زمین دولتی به ارزش هزار میلیارد ریال را که در منطقه صفاییه یزد قرار داشته پس از جعل سند به فرد دیگری فروخته و پس از محکومیت در دستگاه قضایی، متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: کارآگاهان پلیس با کار اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی، مخفیگاه این فرد را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی او را دستگیر کردند.

سردار نگهبان خاطرنشان کرد: محکوم دستگیر شده، به مرجع قضایی اعزام و در راستای اجرای رای قطعی کیفری و برای تحمل حبس روانه زندان مرکزی یزد شد.