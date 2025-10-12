به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: سالانه ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز و ۷۵ هزار تن شیر در استان تولید می‌شود و از این لحاظ استان موفق به کسب رتبه دهم تولید گوشت قرمز در کشور شده است.

مهدی شکاری با بیان اینکه خراسان شمالی با تکیه بر ظرفیت‌های تولید گوشت قرمز، شیر و پرورش اسب اصیل ترکمن یکی از مناطق مهم دامپروری کشور است، ادامه داد: این استان با داشتن بیش از ۲ میلیون و ۲۰۲ هزار رأس دام سبک و ۵۹ هزار و ۴۳۷ رأس دام سنگین، سالانه ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز تولید می‌کند که نقش مهمی در تأمین پروتئین کشور دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی بیان کرد: همچنین استان با دارا بودن هزار و ۷۱۲ راس اسب اصیل ترکمن، رتبه دوم کشور را در پرورش این نژاد به خود اختصاص داده است.

وی افزود: سه هزار و ۸۰۰ واحد پرواربندی گوساله و بره در استان وجود دارد که ۸۲ درصد از آن فعال است.