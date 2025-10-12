پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب توسعه میادین نفتی را تکلیف ملی و راهبردی دانست و بر لزوم رفع تنگناهای تجهیزاتی و ارتقای فرآورش نفت و گاز تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابراهیم پیرامون در جلسه پیشبینی پنجساله بهرهدهی چاههای نفت شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون با قدردانی از تلاش کارکنان این شرکت در نیمه نخست امسال جاری، توسعه میادین نفتی را تکلیف ملی و راهبردی دانست و بر لزوم رفع تنگناهای تجهیزاتی و ارتقای فرآورش نفت و گاز تأکید کرد.
وی با قدردانی از تلاشهای ارزشمند مدیران و کارکنان شرکت کارون در تحقق ۱۰۱ درصدی برنامه تولید در نیمه نخست امسال، افزود: باوجود شرایط دشوار عملیاتی، این شرکت موفق شد بالاترین میزان تولید در میان شرکتهای تابعه را به ثبت برساند.
پیرامون با اشاره به جایگاه ویژه شرکت کارون در سبد تولید مناطق نفتخیز جنوب، تصریح کرد: نفت و گاز کارون، میداندار شرکتهای بهرهبرداری است و ظرفیتهای قابلتوجهی برای افزایش برداشت و پایداری تولید دارد.
مدیرعامل مناطق نفتخیز جنوب همچنین اجرای طرحهای برداشت ثانویه از میادین بنگستانی را جزو اولویتهای فنی شرکت دانست و بیان داشت: مطالعات و پیگیریهای لازم برای اجرای این طرحها آغاز شده و بدون تردید، تحقق آنها به افزایش ضریب بازیافت و پایداری تولید منجر خواهد شد.
وی در ادامه به ضرورت رفع تنگناهای تجهیزاتی اشاره کرد و گفت: برای دستیابی به اهداف برنامه تولید، باید تعمیر و نوسازی پمپهای درونچاهی، پمپهای چندفازی و سایر تجهیزات فرآیندی در دستور کار قرار گیرد. این اقدامات نقش کلیدی در حفظ راندمان و استمرار تولید دارند.
ابراهیم پیرامون با اشاره به چالش نفت نمکی و پساب تولیدی در بخشی از تأسیسات، اظهار کرد: فرآورش مناسب نفت نمکی و تصفیه پساب واحدهای نمکزدایی باید بهصورت اصولی و مداوم پیگیری شود؛ در این ارتباط بازچرخانی آب صنعتی نیز میتواند در حفاظت از محیط زیست و بهینهسازی مصرف منابع نقش مؤثری ایفا کند.
مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب درباره وضعیت گازسوزی در شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون گفت: میانگین گازسوزی این شرکت در مقایسه با حجم تولید، رقم اندکی است؛ اما بهدلیل نزدیکی تأسیسات به شهر اهواز بیشتر بیشتر به چشم میآید؛ دو اقدام اساسی در این زمینه باید نهایی شود: "جمعآوری کامل گازهای همراه" و "بهسازی و تکمیل فلرها" برای شرایط اضطراری و ایمنی.
وی ضعف برخی ایستگاههای تقویت فشار گاز و ماشینآلات دوار را از عوامل محدودکننده جمعآوری گاز دانست و افزود: با برنامهریزی دقیق، تعمیرات اساسی این تجهیزات باید در اولویت قرار گیرد. همچنین برنامهریزی برای مزایده فروش گازهای مازاد در دستور کار است.
پیرامون در پایان ضمن قدردانی از تلاشهای شرکت بهرهبرداری نفت و گاز کارون در زمینه بهسازی تأسیسات گفت: در ماههای اخیر اصلاحات مؤثری در خطوط لوله، واحدهای نمکزدایی و ایستگاههای تقویت فشار انجام شده که ضمن ارتقای کیفیت نفت تولیدی، پایداری عملیات را در فصل زمستان تضمین خواهد کرد.