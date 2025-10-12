به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار کلات گفت: برداشت برنج از شالیزار‌های کلات امسال به دلیل خشکسالی و کاهش منابع آبی رودخانه‌ای از جمله در شهر کلات کاهش داشته است.

ابوالفتح لشگری افزود: برداشت برنج در این شهرستان مرزی پایان یافت و سه هزار و ۹۰۰ تن برنج از هزار و ۳۰۰ هکتار از شالیزار‌های کلات برداشت شده است.

وی به فعالت بیش از ۲ هزار خانوار شالیکار کلاتی در این شهرستان اشاره و اضافه کرد: رقم بومی برنج کلات (دم سیاه صدری بلند) که مختص این اقلیم است دلیل عطر و طعم شهرت دارد و در استان طرفداران خاص خود را دارد.

فرماندار کلات اظهار کرد: نوع بافت خاک، زمان مناسب آفتاب‌گیری و اختلاف دمای روز و شب در پایان فصل زراعی، از عوامل موثر در افزایش عطر، بهبود طعم و نرمی برنج محلی کلات به شمار می‌رود.

شهرستان مرزی کلات با وسعت سه هزار و ۵۰۳ کیلومترمربع در فاصله ۱۵۱ کیلومتری از مرکز استان خراسان رضوی قرار دارد.