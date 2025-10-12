پخش زنده
هشتمین جشنواره تئاتر منطقهای مشگین شهر با تجلیل از منتخبان تئأتر منطقه ای ساوالان به کار خود پایان داد.
پس از چند سال وقفه برگزاری جشنواره تئاتر "ساوالان" در مشگینشهر بار دیگر نور امید را در کانون هنرمندان این دیار بر افروخت و متعاقب آن، آغاز عملیات احداث سالن تئاتر و همچنین برپایی نمایشگاه عکس و پوستر هنری، این شهرستان را در مرکز توجه اهالی فضل و فرهنگ قرار داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل درباره رویدادهای فرهنگی و هنری اخیر در مشگینشهر اظهار کرد: این شهرستان از ظرفیتهای فرهنگی و هنری قابلتوجهی برخوردار است و وجود چهرههای هنری شناخته شده، علما، شعرا، برجستگان فرهنگ و ادب و هنرنمایی بازیگران صاحبنام همیشه باعث درخشش این منطقه شده است.
امیر رجبی افزود: جشنواره تئاتر مشگینشهر با عنوان "ساوالان" امسال باشکوهتر از دورههای قبل برگزار شد و هفت گروه صحنهای و خیابانی در این رویداد به مدت سه روز با هم رقابت کردند و در پایان از برترینهای جشنواره تجلیل شد.
وی ادامه داد: آنچه در این راستا مهم است، همدلی و همداستانی هنرمندان مشگینشهر برای خلق آثار فاخر و ماندگار هنری است که زمینه درخشش در عرصههای ملی را فراهم میآورد و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل نیز از هر امکان و فرصتی برای بالندگی اصحاب فضل و فرهنگ و هنر در جای جای استان استفاده میکند.
او اضافه کرد: همزمان با پایان جشنواره ساوالان، کلنگ احداث سالن تئاتر این شهرستان نیز به زمین زده شد و به گفته فرماندار مشگینشهر، این پروژه ۲۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز داشت و از محل اعتبارات تملک و دارایی سال جاری پیشبینی شده و امیدواریم طبق برنامهریزی اجرا و تکمیل شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل گفت: این اتفاقات مبارک، خرسندی و امیدواری مسئول انجمن نمایش و بازیگران و هنرمندان تئاتر مشگینشهر را در پی داشت و امیدواریم این منطقه به عنوان یکی از کانونهای فرهنگ و هنر استان همواره بدرخشد.
در بخش صحنهای جشنواره تئاتر ساوالان مشگینشهر، تئاتر نوستالژی و در بخش خیابانی اثری با نام محلی" اونودولماز به عنوان آثار برتر معرفی شد.
نمایشگاه نقاشی مجموعه آثار هنری جمعی از هنرمندان کودک و نوجوانان شهرستان مشگینشهر نیز با حضور مسئولان استانی و محلی در مجتمع فرهنگی و هنری این شهرستان افتتاح اندیشه شد.
در این نمایشگاه ۴۰ اثر هنری راه یافته به بخش مسابقه جشنوارههای بینالمللی از امروز یکشنبه تا پنج روز در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است.
این نمایشگاه به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بسیج هنرمندان مشگینشهر و با پشتیبانی دستگاههای استانی ادارات یاد شده برپا شده است.