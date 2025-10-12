افزایش ۳۰۰ مگاوات برق خورشیدی تا پایان سال در البرز
تا پایان امسال حدود ۳۰۰ مگاوات برق خورشیدی به چرخه مصرف استان وارد خواهد شد که میتواند بخشی از ناترازی برق در بخش صنعت را برطرف کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، استاندار البرز در یکصد و بیست و یکمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: با پیگیریهای انجام شده، تا پایان امسال حدود ۳۰۰ مگاوات برق خورشیدی به چرخه مصرف استان وارد خواهد شد که میتواند بخشی از ناترازی برق در بخش صنعت را برطرف کند.
عبداللهی اضافه کرد: ایجاد نیروگاههای جدید خورشیدی در دستور کار قرار گرفته و پیشبینی میشود در تابستان سال آینده نیز چند نیروگاه دیگر در مدار تولید قرار گیرند.
استاندار البرز در ادامه با اشاره به لزوم آمادگی برای شرایط جدید اقتصادی کشور گفت: دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی با هماهنگی یکدیگر راهکارهای مقابله با آثار احتمالی تحریمها را تدوین و ارائه کنند تا از آسیب به بخش تولید جلوگیری شود.
عبداللهی افزود: استان البرز باید در مقابله با آثار تحریمها فعالانه عمل کند و با استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، زمینه خنثیسازی تحریمها و تقویت تابآوری اقتصادی استان را فراهم سازد.
وی افزود: با تداوم برگزاری این نشستها، مسائل اقتصادی استان بهصورت موضوعمحور دنبال میشود و جلسات بعدی شورای گفتوگو بهطور ویژه به بررسی و ارائه راهکارهای اجرایی در زمینه خنثیسازی تحریمها اختصاص خواهد داشت.
در پایان این جلسه مقرر شد کارگروههای تخصصی اتاق بازرگانی، پیشنهادهای بخش خصوصی درباره اصلاح روندهای مالیاتی و تسهیل فعالیتهای صنعتی را برای جمعبندی و تصمیمگیری نهایی به استانداری ارسال کنند.