

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: انسجام اکنون به برکت خون شهداست و این وحدت و همبستگی باید روز به روز بیشتر شود.

سردار کرمی در یادواره سرداران و ۷۷۵ شهید شهرستان مهاباد افزود: با اتکا به خداوند متعال جبهه حق امروز به سرعت درحال پیشرفت است و مردم مظلوم غزه در سخت‌ترین شرایط زندگی با اتکا به خداوند متعال به پیروزی دست یافتند.

وی، با اشاره به اینکه اتکا به خداوند قلب‌ها را بیدار کرد، اظهارداشت: اکنون در تمام دنیا برای حمایت از مردم مظلوم غزه برخاسته‌اند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با بیان اینکه جبهه باطل اکنون به صورت تمام برای مقابله با جبهه حق به میدان آمده است، گفت: سرنوشت کسانی که به قدرت‌های دنیایی دل بسته‌اند رو به افول است و این قدرت الهی است که همیشه بر جبهه باطل پیروز شده است.

سردار کرمی، با بیان اینکه شهدا به علم و فناوری توصیه داشتند، اضافه کرد: مسئولان باید برای پیشرفت کشور تمام توان و تلاش خود را بکار گیرند.

وی، با اشاره به پیشرفت اقتصادی این منطقه، خاطر نشان کرد: جوانان متفکر وخلاق زیادی درکشورما هستند که حمایت ازآن‌ها می‌تواند مسیر توسعه کشور را هموار کند.

فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: این یادواره اکنون به برکت خون شهدا برگزار شده و امروز همه باید با تداوم راه شهدا برای مقابله با دشمن بایستیم.

در پایان این یادواره از خانواده سه شهید معظم با اهدای لوح تجلیل شد.