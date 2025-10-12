پخش زنده
استاندار همدان با تأکید بر اهمیت اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن، از افزایش سرعت پیشرفت طرحها در ماههای اخیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری در نشست شورای مسکن استان، با اشاره به تشکیل منظم جلسات شورای مسکن گفت: بهدلیل اهمیت موضوع احداث و تکمیل طرحهای مسکن، مصوب شده این جلسات بهصورت هفتگی و در روزهای یکشنبه برگزار شود تا با پیگیری مستمر، روند اجرای طرح ها تسریع یابد.
او تاکید کرد: در ماههای گذشته سرعت خوبی در اجرای طرحها ؛ هم از نظر مالی و هم در نتیجه تصمیمات شورای عالی مسکن ایجاد شده است.
استاندار همدان با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات مالی طرحها بهدلیل پرداخت سهم آورده متقاضیان و برخی موانع بانکی بود که اکنون با جلسات منظم شورای مسکن در حال رفع است افزود: بانکها موظف شدهاند سهم تعهدات خود را بهطور کامل اجرا کنند و مصوبه افزایش سقف تسهیلات از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان نیز در استان عملیاتی شده است.
ملانوری با اشاره به تأمین بخشی از اعتبارات از منابع خارج از سهم آورده و تسهیلات بانکی گفت:در طرح هایی مانند ۵۸۰ و ۶۹۰ واحدی از این محل اعتبارات تزریق شده و روند کار سرعت گرفته است، همچنین در راستای مصوبه شورای عالی مسکن برای حمایت از دهکهای یک تا چهار، از محل فروش املاک دولتی تا سقف ۳۵۰ میلیون تومان به سهم آورده متقاضیان این دهکها کمک خواهد شد تا اقشار کمدرآمد نیز بتوانند از فرصت خانهدار شدن بهرهمند شوند.
او با تأکید بر ضرورت توجه به کاربریهای تکمیلی در طرحهای مسکن تصریح کرد:در دورههای گذشته گاهی به موضوع فضاهای آموزشی، بهداشتی، ورزشی و خدماتی همزمان با ساخت طرحها کمتر توجه میشد، اکنون در کنار اجرای واحدهای مسکونی، زمینهای دارای کاربریهای مختلف به دستگاههای مربوطه واگذار و تأمین اعتبار شده تا با استقرار ساکنان، خدمات مورد نیاز نیز همزمان فراهم باشد.
استاندار همدان همچنین از پیشرفت مطلوب طرحهای زیربنایی خبر داد و گفت: تأمین خدمات زیرساختی نظیر آب، برق، گاز، ارتباطات و فاضلاب در همه طرحها در حال انجام است و دستگاههای اجرایی با جدیت مشغول کار هستند.
ملانوری با اشاره به پروژههای شاخص استان افزود: در طرح بزرگ کوی پرواز که از مهمترین طرحهای نهضت ملی مسکن کشور بهشمار میرود، بیش از ۸ هزار واحد در حال ساخت است و تعدادی از واحدهای ۶۹۰ واحدی نیز هماکنون در حال تحویل به متقاضیان است
او با بیان اینکه پروژه ۴۸۰ واحدی نیز با وجود آنکه تا پایان سال بهطور کامل تکمیل نمیشود، اما با سرعت خوبی پیش میرود و بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد تأکید کرد: بخش قابل توجهی از متقاضیان میتوانند تا پایان سال جاری واحدهای خود را تحویل بگیرند.