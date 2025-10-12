پخش زنده
امروز: -
در جریان شصتوهفتمین اجلاس معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که به میزبانی دانشگاه الزهرا برگزار شد، معاون فرهنگی دانشگاه شهید چمران، دبیر منطقه ۱۰ دانشگاههای کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در جریان شصتوهفتمین اجلاس معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که به میزبانی دانشگاه الزهرا برگزار شد، دکتر فرشید نادری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با کسب اکثریت آرا در انتخابات، به عنوان دبیر منطقه ۱۰ دانشگاههای کشور انتخاب شد.
در این اجلاس که با حضور معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای سراسر کشور برگزار شد، موضوعات مرتبط با ارتقای فعالیتهای فرهنگی، ترویج گفتمانهای علمی و دینی و تقویت همکاریهای بیندانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در حاشیه این اجلاس، انتخابات دبیران مناطق مختلف دانشگاهی کشور برگزار شد.
در بخش انتخابات منطقه ۱۰، دکتر فرشید نادری با رأی اکثریت اعضای حاضر به عنوان دبیر این منطقه برگزیده شد.
وی پس از انتخاب، ضمن قدردانی از اعتماد همکاران، اظهار کرد: تلاش میکنم با اتکا به ظرفیتهای موجود در دانشگاههای منطقه ۱۰ و با همکاری نزدیک معاونان فرهنگی، زمینه ارتقای تعاملات علمی، فرهنگی و اجتماعی میان دانشگاهها را فراهم کنم.
منطقه ۱۰ شامل مجموعهای از دانشگاههای کشور است که در حوزههای علمی و فرهنگی با یکدیگر همکاریهای مستمر دارند.