به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: یه منظور تامین بذر اصلاح شده برای کشت پاییزه محصولات زراعی در استان بیش از ۷ هزار تن بذور اصلا شده تامین شد.

رضا فرازی افزود: کشاورزان برای تامین بذر مورد نیاز خود و دریافت حواله به اداره‌های جهاد کشاورزی کهگیلویه و بوراحمد و سپس برای خرید این نهاده کشاورزی به شرکت‌های عرضه بذر مراجعه کنند.

فرازی اضافه کرد: کشاورزانی که قصد استفاده از بذر‌های خود مصرفی برای کشت پاییزه را دارند حتمی قبل از کشت بذر را ضدعفونی کنند.

وی تاکید کرد: کشاورزان بذر مصرفی خود را پس از مخلوط با کود‌های پتاسه، فسفاته و اوره اقدام به کشت کنند.