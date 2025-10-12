صابر ابو مریم دبیرکل بنیاد فلسطین پاکستان در یادداشتی تحلیلی با عنوان «اسرائیل جنگ را باخته است» تاکید کرد: تجاوز دو ساله رژیم صهیونیستی علیه غزه نه‌تنها به تحقق اهداف نظامی و سیاسی تل‌آویو منجر نشد، بلکه اسرائیل را در تمامی عرصه‌ها با شکست مواجه ساخت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از تارنمای خبری «اسلام تایمز اردو»؛ «صابر ابو مریم» رئیس بنیاد فلسطین پاکستان در واکنش به آتش بس در غزه با اشاره به خسارات سنگین انسانی و مالی اسرائیل در جنگ غزه نوشت: رژیم صهیونیستی بیش از دو هزار نظامی خود را از دست داده، حدود ۲۵ هزار سرباز زخمی یا معلول شده‌اند و زیان مالی این جنگ از ۱۵۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. در کنار این بندر ایلات تعطیل و روند عادی‌سازی روابط با کشور‌های عربی متوقف شده است.

وی افزود: اعتماد عمومی و سیاسی در داخل اسرائیل فروپاشیده، هزاران شهرک‌نشین فرار کرده‌اند و وجهه بین‌المللی تل‌آویو بیش از هر زمان دیگری آسیب دیده است.

به گفته او اگرچه غزه ویران شده و هزاران نفر جان باخته‌اند، اما مردم فلسطین در مسیر آرمان آزادی استوار ایستاده‌اند و پیروزی واقعی در میدان مقاومت، روایت و مذاکره از آن آنان است.

دبیرکل بنیاد فلسطین پاکستان تاکید کرد: اسرائیل در این جنگ همه چیز را از دست داده است، از نیرو و منابع گرفته تا اعتبار جهانی و انسجام داخلی؛ این شکست نقطه عطفی در تاریخ هفتاد و هفت ساله رژیم اشغالگر و نامشروع صهیونیستی به شمار می‌آید.