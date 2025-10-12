پخش زنده
همزمان با سراسر کشور و در آیین بهرهبرداری از طرحهای نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی ، ۱۸ طرح در قالب ۱۰۳ کلاس درس در استان سمنان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، امید کلانتر هرمزی، سرپرست ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: این پروژهها با زیربنای ۱۵ هزار و ۲۹۵ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۴۵۰ میلیارد ریال، در مناطق مختلف استان اجرا و آماده بهرهبرداری شده است.
وی افزود: این طرحها با مشارکت خیران مدرسهساز و با هدف تحقق عدالت آموزشی و توسعه زیرساختهای تحصیلی در مناطق شهری و روستایی استان به بهرهبرداری رسیده است.
کلانتر هرمزی اظهار داشت: مراسم بهرهبرداری از این پروژهها بهصورت نمادین در مدرسه ششکلاسه برکت امام حسن مجتبی (ع) در روستای مؤمنآباد شهرستان سرخه و با حضور استاندار سمنان، جمعی از مسئولان استانی و ارتباط برخط با مسئولان ملی برگزار شد.
به گفته سرپرست ادارهکل نوسازی مدارس استان، این مدرسه با زیربنای ۳۹۵ متر مربع در زمینی به مساحت ۱۵۴۳ متر مربع ساخته شده و شامل شش کلاس درس، نمازخانه، سالن اجتماعات و دو اتاق اداری است.
وی افزود: عملیات محوطهسازی این پروژه در زمینی به مساحت بیش از ۱۰۹۹ متر مربع انجام شده و اعتبار ساخت آن از محل اعتبارات استانی تأمین شده است.
کلانتر هرمزی گفت: با اجرای این پروژهها، گام مهمی در مسیر توسعه عدالت آموزشی، کاهش تراکم دانشآموزی در کلاسها و ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی استان سمنان برداشته شده است.