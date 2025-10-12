پخش زنده
امروز: -
مستند مستند «برادران ابدی»، مجموعههای «موسولینی»، «داینا کوچولو»، فصل دوم مجموعه زیتون سرخ» و برنامه «ملورین»، از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در ادامه رویداد ملی «ایرانجان، فارس ایران»، مستند «برادران ابدی»، به تهیهکنندگی مسعود هوشیار و با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس، امروز ساعت ۱۵:۱۵ از شبکه دو پخش میشود.
این مستند به زندگی و رشادتهای سردار شهید سید محمد کدخدا، فرمانده اولین گروه اعزامی شیراز به مناطق جنگی میپردازد، مردی از تبار ایمان و غیرت که در روزهای بحرانی آغاز جنگ تحمیلی، دوشادوش یارانش سنگر مقاومت را برپا کرد و به نمادی از شجاعت، تدبیر و برادری در میدان نبرد بدل شد.
«برادران ابدی»، تصویری انسانی و عمیق از رفاقت و همرزمی دو رزمنده دلاور ارائه میدهد، دو برادری که در جبههها چنان در هم تنیدهاند که حتی خودشان نمیدانند کدام فرمانده است و کدام جانشین. این پیوند ناگسستنی، با لو رفتن یکی از عملیاتها وارد مرحلهای تازه و بحرانی میشود، اما استقامت و وفاداری آنان، روایت جاودانهای از ایمان در دل آتش میسازد. این اثر، با نگاهی روایتمحور و مستندنگارانه، از زاویهای نزدیک به ابعاد روحی و انسانی رزمندگان استان فارس در نخستین روزهای دفاع مقدس میپردازد و حماسه مردانی را بازمیگوید که برادری را تا ابد معنا کردند.
مستند «برادران ابدی» ادای دِینی است به سردار شهید سید محمد کدخدا و یارانی که با ایمان و اخلاص، نام شیراز و فارس را بر قلههای افتخار جاودانه کردند.
سریال «موسولینی»، در گونه درام و تاریخی محصول ایتالیا و فرانسه در سال ۲۰۲۴- ۲۰۲۵ قرار است از شبکه چهار پخش شود.
این مجموعه تاریخی به برههای از زندگی سیاسی موسولینی، رهبر و دیکتاتور فاشیست ایتالیا میپردازد، بازهای که او جنبش نحیف فاشیسم را در این کشور بنیان مینهد و کمکم با حذف همه رقبا به دیکتاتور ایتالیا تبدیل میشود.
مجموععه «موسولینی»، به عنوان یک درام زندگینامهای و تاریخی روایت گر چنین سیر تغییر و تحولی از یک انسان به یک هیولای تمام عیار تشنه خون، در راه سلطه گری و خودکامگی بی پایان را روایت میکند. با تماشای این قبیل آثار، بنا به قول معروف، ادب از بی ادبان میآموزیم تا در زندگی خویش، هیچ گاه، حتی ره به سوی اندکی سلطه گری یا تمایل به قدرت فسادآلوده نبریم.
مجموعه «داینا کوچولو» در ۲۶ قسمت، از شبکه پویا پخش می شود.
این مجموعه به تهیه کنندگی محمد مهدی مشکوری و کارگردانی سید علی موسوی، هر روز ساعت ۱۱:۳۰، پخش و روز بعد ساعت ۹:۳۰، بازپخش می شود.
این مجموعه درباره آتشفشانی به نام (دمندی) است که از فوران آن چند جزیره به وجود آمده است در این جزیره در هر زمان و هر کجا مشکلی پیش بیاید دمندی به گروه آتشنشان اعلام میکند و این گروه قهرمان به کمک ماشینشان (کاروا) برای حل همه مسائل و مشکلاتی که در جزیره به وجود میآید اقدام میکنند
همزمان با ایام سالروز عملیات «طوفانالاقصی»، فصل دوم مجموعه کمیکموشن «زیتون سرخ»، با بیان مژده لواسانی از امروز (یکشنبه تا سهشنبه)، ساعت ۱۷ از شبکه دو پخش میشود.
این مجموعه به کارگردانی مجید محمودی و تهیهکنندگی امید مرندی در مرکز پویانمایی سوره تولید شده و در قالبی خلاقانه و جذاب، بازخوانی تازهای از مقاومت مردم فلسطین را برای نوجوانان روایت میکند.
در فصل جدید «زیتون سرخ»، موضوعاتی، چون شایعات پیرامون عملیات طوفانالاقصی، دروغهای رسانهای رژیم صهیونیستی درباره ایران، شهادت یحیی سنوار و پایداری مردم غزه با نگاهی تحلیلی، بیانی کمیک و زبانی ساده بازگو میشود.
فصل نخست این مجموعه نیز مهر سال گذشته، همزمان با هفتم اکتبر و با محوریت واکاوی تاریخ اشغال فلسطین از قاب شبکه دو پخش شد.
برنامه «ملورین»، به تهیه کنندگی زینب پورابراهیم، تولید شده است و با نگاهی نو به بازتعریف جایگاه زن مسلمان در جامعه میپردازد و تفاوتهای سبک زندگی اسلامی و سکولار را بررسی میکند.
این برنامه در چارچوب سند تحول رسانه ملی تولید شده است و روزهای پنجشنبه، ساعت ۲۲ از شبکه تهران پخش و جمعهها ساعت ۱۶، بازپخش می شود.