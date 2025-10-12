پخش زنده
مدیر امور برق یک:با تکمیل کابل کشی خروجیهای پست فوق توزیع منطقه ویژه شهرک صنعتی، فرآیند برقدار شدن فیدرهای خروجی این پست آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهندس سید مهدی حسینی پور گفت: با انجام بیش از ۸ هزار متر کابل کشی برای ۶ فیدر خروجی این پست، تامین برق مشترکین و متقاضیان شهرک صنعتی یزد تسهیل میشود.
وی افزود: با صرف اعتباری بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد ریال در این پروژه عملیات نصب ۶ دستگاه سکسیونر و یک دستگاه ریکلوزر به همراه احداث ۸۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی و ۸ هزار متر کابل کشی زمینی با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی یزد انجام شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با بهره برداری از این پست فوق توزیع بتوانیم علاوه بر تامین برق مطمئن مشترکین صنعتی پذیرای متقاضیان جدید در این منطقه باشیم.