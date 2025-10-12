به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهندس سید مهدی حسینی پور گفت: با انجام بیش از ۸ هزار متر کابل کشی برای ۶ فیدر خروجی این پست، تامین برق مشترکین و متقاضیان شهرک صنعتی یزد تسهیل می‌شود.

وی افزود: با صرف اعتباری بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد ریال در این پروژه عملیات نصب ۶ دستگاه سکسیونر و یک دستگاه ریکلوزر به همراه احداث ۸۰۰ متر شبکه فشار متوسط هوایی و ۸ هزار متر کابل کشی زمینی با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی یزد انجام شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با بهره برداری از این پست فوق توزیع بتوانیم علاوه بر تامین برق مطمئن مشترکین صنعتی پذیرای متقاضیان جدید در این منطقه باشیم.