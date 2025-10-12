پخش زنده
اردوی جهادی پزشکان در ششتمد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار ششتمد گفت: با برپایی اردوی جهادی پزشکان بسیج جامعه پزشکی سپاه امام رضا (ع) در این شهرستان در قالب اردوی شهدای سلامت در مدت ۲ روز خدمات درمانی به حدود هزار و ۴۸۰ شهروند ارائه شد.
حسین فیضآبادی افزود: این اردوی جهادی با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی و خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار با حضور پزشکان متخصص و فوق تخصص در رشتههای مختلف از جمله داخلی، اطفال، زنان و زایمان، چشمپزشکی، ارتوپدی، دندانپزشکی، طب سنتی، تغذیه، روانشناسی، ریه، غدد، جراح عمومی، مامایی، بیناییسنجی، پرستاری و آزمایشگاه برگزار شد.
وی اظهار کرد: در قالب این اردوی جهادی، مراجعه کنندگان خدمات رایگان پزشکی شامل دندانپزشکی، جراحی سرپایی، ویزیت پزشکان تخصصی، مشاوره عمومی و روانشناسی، بیناییسنجی، تصویربرداری، آزمایشگاه، مامایی و مشاوره تغذیه دریافت کردند.
فرماندار ششتمد ادامه داد: بیماران نیازمند بستری یا عمل جراحی نیز با هماهنگیهای انجامشده به بیمارستانهای دولتی سبزوار و مشهد معرفی شدند تا به صورت رایگان تحت درمان قرار گیرند.
شهرستان ششتمد در ۲۴۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد دارای ۲۴ هزار نفر جمعیت است.