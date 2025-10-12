به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهید دکتر علی باکویی کتریمی، دانشمند برجسته فیزیک هسته‌ای کشور که مسیر پرافتخاری از نیمکت‌های مدرسه در روستای دودانگه ساری تا کسوت استادی دانشگاه را پیموده بود، در حملات رژیم صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.





شهید باکویی، متولد سال ۱۳۴۵ و اصالتا اهل روستای کتریم واقع در دودانگه ساری بود. تحصیلات دوره ابتدایی و راهنمایی را در دودانگه به پایان رساند و برای ادامه تحصیل راهی ساری شد.

وی، دوره دبیرستان را در سال ۱۳۶۳ در ساری به پایان رساند و با شرکت در آزمون سراسری، در رشته فیزیک کاربردی، گرایش هسته‌ای در دانشگاه صنعتی امیرکبیر پذیرفته شد و مدرک کارشناسی اش را در سال ۱۳۷۰ دریافت کرد.

این دانشمند برجسته، کارشناسی ارشد فیزیک هسته‌ای را در سال ۱۳۷۳ از دانشگاه تهران گرفت و سپس برای اخذ مدرک دکتری فیزیک هسته‌ای و ذرات بنیادی راهی دانشگاه دولتی مسکو شد و این مدرک را در سال ۱۳۸۳ دریافت کرد.



این دانشمند هسته‌ای، از سال ۱۳۷۱ فعالیت خودش را در حوزه آموزش عالی آغاز کرد و سوابق متعددی از جمله تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، استاد تمام وقت در واحد‌های نوشهر و چالوس دارد.

تقدیرش، اما در سحرگاه جمعه ۲۳ خرداد امسال، در اولین روز از دفاع مقدس ۱۲ روزه و در تجاوز رژیم صهیونیستی به خانه اش رقم خورد و به همراه او همسر، دختر و پسرش هم به شهادت رسیدند.

داستان زندگی شهید علی باکویی، آغاز راهی برای ۱۷ میلیون دانش آموز کشورمان است که عزم کردند در مسیر موفقیت و سربلندی ایرانمان گام بردارند.

سیده حکیمه موسوی گزارش می‌دهد