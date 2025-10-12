پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ نشست هماندیشی و همکاری مشترک میان کانون نخبگان سپاه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بینالملل اروند با حضور جمعی از مسئولان، اعضای هیئت علمی و نخبگان برگزار شد..
در این جلسه که با حضور دکتر پرویز عسکری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بینالملل اروند، و جمعی از اساتید، مدیران و نمایندگان سپاه حفاظت اروند آبادان تشکیل شد، موضوع همکاریهای علمی، پژوهشی و راهکارهای مؤثر برای رفع مسائل و مشکلات دانشگاه و شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر عسکری در این نشست ضمن تقدیر از همکاری و حضور نخبگان سپاه، بر ضرورت تداوم اینگونه نشستها تأکید کرد و گفت: ایده ها و نقطه نظرات خوبی در این هماندیشی و همفکری تبادل شد که امیدواریم منجر به گسترش تعاملات و ایفای خدمت مؤثر همکاران دانشگاه در راستای رفع نیازهای علمی و اجتماعی منطقه شود و امیدواریم از اینگونه برنامهها بهصورت مستمر برگزار شود تا شاهد نتایج ملموس آن در توسعه علمی و فرهنگی شهرستان باشیم..
جانشین ناحیه مقاومت بسیج آبادان گفت: در این جلسه محورهایی از جمله راهاندازی اندیشکدهها، تشکیل خانه نخبگان و ایجاد مرکز پژوهشهای علمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
عبد المالک حویزاوی افزود: این نشست با هدف همافزایی ظرفیتهای علمی دانشگاه و نهادهای شهرستان برگزار شد و نتایج ارزشمندی به همراه داشت
وی همچنین گفت: امیدواریم بتوانیم با تداوم این مسیر، گامهای مؤثری در جهت پرورش نخبگان و رشد علمی شهرستان برداریم.