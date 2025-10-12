پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره دامپزشکی باغملک گفت: ۸ واحد قصابی متخلف در این شهرستان شناسایی و پرونده قضایی برای آنها تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب سلمانوندی گفت: در جریان انجام بازرسیهای سرزده و مستمر کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی این اداره در سطح شهرستان، ۸ واحد قصابی متخلف شناسایی شدند و پس از طی مراحل قانونی، پرونده آنها جهت رسیدگی و صدور حکم به مراجع قضایی ارسال شد.
وی با اشاره به اهمیت سلامت عمومی، به مردم هشدار داد: با توجه به افزایش شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان، مردم برای حفظ سلامت خود باید جداً از مصرف گوشتهای حاصل از کشتار غیرمجاز دام در معابر عمومی و خارج از چرخه نظارتی دامپزشکی خودداری کنند.
سلمانوندی در توضیح دلایل این نظارتهای سختگیرانه، به فرآیند کشتارگاه اشاره کرد و اظهار داشت: در کشتارگاه، علاوه بر نظارت بر ذبح شرعی، دام قبل و بعد از کشتار توسط کارشناسان دامپزشکی معاینه شده و به دامهای بیمار تحت هیچ شرایطی اجازه کشتار داده نمیشود.
همچنین در صورت شناسایی بیماری یا آلودگی پس از کشتار، لاشهها یا قسمتهای غیرقابل مصرف توسط بازرسین بهداشتی دامپزشکی ضبط و معدوم میشوند.
گزارش تخلفات با سامانه ۱۵۱۲
رئیس اداره دامپزشکی باغملک از شهروندان خواست تا با تهیه فرآوردههای خام دامی دارای مهر و برچسب دامپزشکی، حافظ سلامت خود و خانواده باشند و تأکید کرد: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرضه فرآوردههای خام دامی یا کشتار غیرمجاز، مراتب را از طریق سامانه استانی اطلاعرسانی ۱۵۱۲ به دامپزشکی گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.