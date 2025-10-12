به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، به مناسبت روز بزرگداشت لسان‌الغیب حافظ شیرازی، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد همایشی فرهنگی و ادبی با حضور جمعی از استادان و پژوهشگران برجسته کشور برگزار می‌کند.

در این آیین، استاد محمدتقی شمس لنگرودی شاعر و پژوهشگر ادبیات معاصر، دکتر فرزاد ضیائی حبیب‌آبادی پژوهشگر متون کهن و منتقد ادبی، و دکتر سعید حسام‌پور رئیس مرکز حافظ‌شناسی و استاد دانشگاه شیراز، به ایراد سخن خواهند پرداخت.

همچنین برنامه با اجرای گروه موسیقی آوای شهریار به سرپرستی مهران اعظمی کیا و با صدای شهریار بلوچستانی همراه خواهد بود.