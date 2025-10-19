پخش زنده
امروز: -
اجرای مستمر طرح حفاظت از مرالها در فصل گاوبانگی طی ۱۴ سال گذشته، موجب افزایش چشمگیر جمعیت این گونه ارزشمند در منطقه حفاظتشده پرور شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، فصل گاوبانگی مرال از حدود دهم شهریور تا پایان مهرماه ادامه دارد؛ در این دوره حساس، مرالها به دلیل جفتگیری از مناطق جنگلی خارج میشوند و در معرض خطر شکار قرار میگیرند. از همین رو، طرح حفاظت ویژه در پنج نقطه استراتژیک منطقه اجرا میشود و چادرهای گاوبانگی با حضور فعالان محیط زیست، همیاران طبیعت و نیروهای حفاظتی از شهرستانهای مختلف برپا میشود.
سرپرست اداره محیط زیست شهرستان مهدیشهر افزود: «حضور این گروهها علاوه بر بازدارندگی شکارچیان، باعث ایجاد امنیت زیستی در دوران جفتگیری مرالها میشود و نتیجه آن، رشد طبیعی جمعیت این گونه در سالهای اخیر بوده است. بر اساس برآوردها، جمعیت مرال از حدود ۳۰ تا ۳۵ رأس در سال ۱۳۹۱ به بیش از ۱۵۰ رأس در سال جاری رسیده است.»
غلامرضا بهنام حضور داوطلبان و حافظان طبیعت را عاملی مؤثر در پایداری حیات وحش دانست و تأکید کرد: «این همراهی مردمی و نظارت شبانهروزی مأموران، الگویی موفق از مشارکت اجتماعی در حفاظت از تنوع زیستی کشور به شمار میرود.»
گاو بانگی، صدای خاص و پرطنین نر مرال در فصل جفتگیری است که برای اعلام حضور و جذب مرالهای ماده سر داده میشود. این بانگ یکی از جلوههای شنیداری کمنظیر حیاتوحش ایران بهشمار میرود، اما تقلید غیرقانونی آن توسط شکارچیان، از عوامل اصلی تهدید این گونه ارزشمند در طبیعت است.
«منطقه حفاظتشده پرور با وسعت حدود ۶۴ هزار هکتار، شامل سه بخش اصلی صیدوا، پرور و رودبارک است. بخش رودبارک با سه هزار هکتار وسعت، دارای پوشش جنگلی و نیمهجنگلی بوده و زیستگاه گونههای ارزشمندی همچون مرال (گوزن قرمز ایرانی)، شوکا، خرس قهوهای، پلنگ، کل و بز، گراز و حتی گربه پالاس و گربه جنگلی است.